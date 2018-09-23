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Nişanlısının eski kocasını çocuklarının gözü önünde öldürdü

Kahramanmaraş’ta bir kişi nişanlısının eski kocasını, iki çocuğunun gözü önünde öldürdü.

android-time 19:48 23 Eylül 2018
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Kahramanmaraş’ta bir kişi nişanlısının eski kocasını, iki çocuğunun gözü önünde öldürdü.

Olay, Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki yolda akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 46 NR 553 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan İbrahim Doğan, önünde seyreden 15 DD 771 plakalı otomobilinden inen Arif Akbuğa'nın (45) silahlı saldırısına uğradı. İbrahim Doğan, iki çocuğunun yanında kafasına isabet eden kurşunlar nedeniyle otomobilinin içinde hayatını kaybetti. Cinayet sonrası kaçan şüpheli Arif Akbuğa polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA NİŞANLISININ ESKİ KOCASINI, İKİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ. FOTOĞRAFLAR:İHA

KAHRAMANMARAŞ’TA NİŞANLISININ ESKİ KOCASINI, İKİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ. FOTOĞRAFLAR:İHA

Cinayet zanlısı Arif Akbuğa'nın emniyetteki ifadesinde nişanlısının öldürdüğü kişinin boşandığı eski karısı olduğunu ve bundan kaynaklı bir husumet sebebiyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

İHA

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Son güncelleme: android-time 19:5523.09.2018
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