Ocak zamları belli oluyor! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret, emekli ve memur maaşlarında son durum…

Maaş zamlarını öğrenmeye çok az kaldı. Asgari ücret ile çalışan, memur ve emekli 2019 yılının ilk zammını alacak. Maaşlardaki değişikliklere yönelik farklı farklı açıklamalar var. Ayrıca bu hafta asgari ücret için bir toplantı daha yapılması bekleniyor. Asgari ücret ile beraber AGİ ödemeleri de artış gösterecek.

Ocak ayına son bir hafta kaldı. Milyonlarca çalışan ve emekli maaş zammını merak ediyor. Asgari ücret ile çalışanlar, memurlar ve emekliller Ocak 2019’dan itibaren zamlı maaş alacak. Peki maaş zamlarında son durum ne?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in asgari ücret önerisi ağır işler için 2 bin 213 TL, orta işler için bin 978,80 TL ve hafif işler için bin 841.40 TL oldu. TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bir işçi için yüzde 37.4 yani 610 TL zam önerildi. TÜİK orta işler için 375 TL, hafif işler için ise 238 TL zam önerisinde bulundu.

Öte yandan Asgari ücret 1300 TL iken ortalama dolar kuruyla 2016 senesinde 430 dolar yapıyordu. Bugün ise asgari ücret 1603 TL. 430 dolar bugünün dolar kuru ile 2.270 TL yapıyor. Asgari ücretlinin 430 dolar seviyesini yakalayabilmesi için 664 TL zam alması gerekiyor.Asgari ücret komisyonunun bu noktada kaç lira zam belirleyeceği merak ediliyor.

2019 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI KAÇ TL OLACAK?

Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı’ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak.

SSK ve BAĞ-KUR'luların maaşına yapılacak zam ve ek ödeme artışı ile birlikte 108,68 TL ile 541,36 TL artış bekleniyor.

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MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Kurlardaki ani yükselişin ardından iğneden ipliğe her şeye gelen yüklü zamlar enflasyon canavarını hortlatırken mutfağı adeta yangın yerine dönen milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü ocak ayında alacağı maaş zammına çevrildi. İşçi esnaf ve çiftçi emeklilerinin zammı ise yüzde 16 civarında gerçekleşecek. Enflasyonun daha da yükselmesi halinde bu zam oranları daha da artacak. Ancak maaş zamları hiçbir şekilde yüzde 50’lere dayanan mutfak enflasyonuna çare olmayacak.