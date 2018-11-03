Öğrencilerin gözü KYK bursalarında… KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları ne zaman?

KYK burs başvurularını tamamlayan öğrenciler merakla KYK burs ve yurt başvuru sonuçlarını araştırıyor. KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunda bazı tarihler ipucu veriyor. İşte KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için önemli detaylar ve sonuçların tarihi için tahminler...

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanması yaklaşık bir ay sürmüş ve kasım ayı içerisinde açıklanmıştı. KYK burs sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından erişime açılacak. Peki burs sonuçları için tarih belli mi? KYK burs başvuru sonuçları hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Fakat, geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçlarının 23 gün içerisinde açıklandığı düşünülürse, bu yılki KYK burs başvuru sonuçlarının Kasım ayının ilk yarısında öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülebilir.

BURS VE KREDİ SONUÇLARI SONRASI TAAHHÜTNAME DETAYI

Kurumunun resmi web sitesinde taahhütname onayı olarak şu açıklama yapıldı: Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” yapmaları gerekmektedir.

KYK BURS VE KREDİ ARASINDA FARKLAR NE?

Karşılıksız olarak verilen KYK bursları aynı zamanda Başbakanlık Bursu adıyla da anılmaktadır. Öğrenim Kredisi ise öğrencilere eğitim süresince verilen, eğitim süresi bittikten sonra belirli düzende geri alınan borç paradır.

BURS VE KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİYOR?

Öğrenim kredisi kesilme sebepleri:

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması,

Kesin hükümle mahkum olması.

Bursun kesilme sebepleri: