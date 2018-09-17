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Okullar açıldı, trafik kilitlendi…

İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün trafikte yoğunluk oluşurken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde oluşan trafik havadan görüntülendi.

android-time 08:33 17 Eylül 2018
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İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün trafikte yoğunluk oluşurken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde oluşan trafik havadan görüntülendi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının başladığı ilk gün İstanbul trafiğinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk başladı. Özellikle köprü girişleri ve köprüye bağlantı yollarında trafik durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve köprüye bağlantı yollarında trafik durma noktasına geldi. Oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi.

Görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne girişlerde trafiğin oldukça yavaş ilerlediği görülürken, bağlantı yolunda da trafiğin neredeyse tamamen durduğu dikkat çekiyor.

İHA

Son güncelleme: android-time 09:3617.09.2018
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