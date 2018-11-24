Ordu AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler kimdir? Eski Bakan Hilmi Güler Ordu Belediye başkanı adayı…

AKP Ordu Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler oldu. Hilmi Güler kimdir? Hilmi Güler, merak edilen konularından biri oldu. Eski bakan olan Hilmi Güler, Hükümetlerde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü.. Hilmi Gülerhakkında merak edilenler ve kısa hayat hikayesi...

“Ordu AK Parti Belediye Başkan Adayı kimdir?” sorusu Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkan adaylarını açıklamasının ardından en çok sorulanlar arasında yer alıyor. Peki, Ordu Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hilmi Güler’le ilgili merak edilenleri ve az bilinenleri haberimizde bulabilirsiniz…

HİLMİ GÜLER KİMDİR?

Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949’da Ordu’da doğdu. Babasının adı Mehmet Bahaettin, annesinin adı İrfan’dır.

Dr. Yüksek Mühendis; ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı.

ODTÜ ve ADMMA Makine Mühendisliği Bölümü’nde Asistan ve Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Türk Uçak Sanayii’nde (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK’ta Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Başmüşaviri, ERDEMİR ve İGDAŞ’ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yaptı. AK Parti Kurucu Üyesi oldu.

22. Dönem Ordu Milletvekili. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Güler, evli ve 2 çocuk babasıdır.