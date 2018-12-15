Özal’ın sağ kolu hayatını kaybetti

Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın en güvendiği isimlerden biri olan Anavatan Partisi kurucusu ve TBMM eski Başkanvekili Abdülhalim Aras, 93 yaşında hayata veda etti. Aras için TBMM'de tören düzenlendi.

Törene, Aras’ın yakınları ile, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Polat, Türk Parlamenter Birliği Başkanı Nevzat Pakdil, ANAP’lı Sağlık eski Bakanı Halil Şııvgın ve ANAP eski Grup Başkanvekili Beyhan Aslan da katıldı. Aras’ın cenazesi, Kocatepe Camiinde kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Meclis’in renkli simalarından biri olan Aras’ın başı CHP’li iki Milletvekili ile birlikte içki içince derde girmiş ve bu olay Türk siyasi hayatının ilginç anekdotlardan biri olmuştu. Aras, 1987 yılında çok tartışmalı geçen ve sık sık kavga çıkan Polis Vazife yasa tasarısı ele alınırken, birleşime yemek arası vermişti. O günlerde siyasilerin uğrak yeri olan RV restorana giden Aras, CHP Milletvekilleri Cüneyt Canver ve Ali İhsan Elgin ile karşılaşmış ve aynı masaya oturmuştu. Canver’in rakı ikram ettiği Aras, TBMM’de birleşim yönettiğini belirterek teklifi geri çevirmiş ancak ısrar üzerine içmişti.

Daha sonra Meclis’e dönen Aras birleşimi yönetirken yine kavga çıkınca duruma müdahale etmiş ve bir CHP Milletvekiline küfür ettiği gerekçesiyle ceza vermişti. Bunun üzerine Ali İhsan Elgin ”Başkan alkollü, biraz önce gördüm, RV restoranda rakı içiyordu, alkol testi yapılsın” diyerek Aras’ı şikayet etmişti. Aras da ”CHP’liler beni oyuna getirdi zorla içki içirdiler ama yarım kadehte bıraktım” demiş ve Turgut Özal da Canver ile Elgin’e ”Benim vekilimi oyuna getirdiniz, alacağınız olsun” demişti.