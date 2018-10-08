Polis Akademisi başvurusu nasıl yapılır? POMEM polis alımı başvuruları e-Devlet’de! İşte şartlar…

Polis Akademisi 10 bin polis alımı yapacak. Polis olmak isteyen adaylar POMEM başvurularını yapacaklar. Adayların merak ettiği POMEM başvuru şartları ve detayları haberimizde. İşte e-Devlet başvuru ekranı...

POMEM başvuruları 1-14 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığı, 10 bin polis alımı başvuru şartlarına dair detaylı açıklamalarda bulundu. Buna göre, KPSS puanı, önlisans ve lisans mezunu olmak, 30 yaşından gün almamak gibi çeşitli kriterler esas alınacak. POMEM ön başvurular Polis Akademisi Başkanlığı’na ait e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. POMEM başvurularına dair detaylar…

POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Polislik için başvuru yapacak olan adaylar, 01-14 Ekim tarih aralığında, E-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Son başvuru tarihi 14 Ekim saat 18.00 olacak.

E-Devlet üzerinden başvurularını yapan adaylar, 100 TL olan POMEM başvuru ücretini Halkbank şubelerinden ya da ATM ve internet bankacılığı üzerinden yatırabilecek. Ödemeler sadece Halkbank üzerinden alınacak olup, 14 Ekim saat 17.00'a kadar paranın yatırılmış olması gerekmektedir.

POMEM BAŞVURU EKRANI

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI VE KILAVUZU

POMEM BAŞVURU TARİHLERİ MERAK KONUSU

Önlisans ve lisans mezunları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarında eğitim görmüş adayların da başvuru yapabileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ön başvurular 01-14 Ekim 2018 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı’na ait www.pa.edu.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecek.