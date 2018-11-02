Polis bunu hiç beklemiyordu

İstanbul’da uyuşturucu bulunduğu şüphesiyle bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, çatı katındaki 2 Pitbull cinsi köpek sebebiyle içeriye giremedi. Polisin olay yerine çağırdığı belediye ekipleri pitbullları iğne ile uyutunca içeri girebilen ekipler evde uyuşturucunun yanı sıra sahte içki üretildiğini de belirledi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güven Timleri ekipleri geçtiğimiz Çarşamba günü Gaziosmanpaşa, Şemsipaşa Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi üzerinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. A Bölgesi Büro Amirliği'ne bağlı güven timleri uyuşturucu satın aldığı değerlendirilen bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında yaklaşık 1 gram bonzai ele geçirildik. Yakalanan şüpheli uyuşturucu satmadığını bağımlı olduğunu belirtti. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin uyuşturucuyu Selçuk H.'den aldığı tespit etti.

Polis ekipleri peşine düştükleri şüpheliyi

Şemsipaşa Mahallesi'nde gözaltına alınan Selçuk H.’nin üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para bulundu. Savcılık kararıyla paraya el koyan polis, şüphelinin evi için de arama izni aldı. Şüphelinin evine giren ekipler, hassas terazi ve mermi ele geçirdi.

Polis ekipleri şüphelinin uyuşturucu satmak için başka bir adreste bulunan evin teras katını kullandığını tespit etti. Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bu adrese giden ekipler içeride beklemedikleri bir manzara ile karşılaştı. Evde beslenen 2 pitbull cinsi köpek.

Belediye ekipleri çağrıldı

İçerideki köpeklerin saldırgan olması sebebiyle polis içeriye girmedi. Belediye ekiplerine bilgi verildi. Veteriner eşliğinde gelen ekipler, köpekleri uyuşturucu iğnelerle bayılttı. Köpekler belediye ekiplerince alınarak barınağına götürülürken, polis evde arama başlattı. Aramalarda 101 ecstasy hapla farklı miktarda ve değişik türde uyuşturucu ele geçirildi. Adreste uyuşturucu bulan ekipler, sahte alkol yapımında kullanılan malzemelerde ele 40 kg sıvı madde buldu. Gözaltına alınan şüpheli Emniyete götürüldü.