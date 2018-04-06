Polis Haftası’nda anlamlı program!

İstanbul Emniyeti "Polis Haftası" kapsamında şehit aileleri ve gazileri bu sene de unutmadı. Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen tören sonrasında Eyüp Sultan Camisi'nde mevlit okundu. Akşam ise şehit aileleri Gaziler ve yakınları için yemek programı düzenlendi.

Her yıl 1-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluş Yıldönümü bir çok etkinliklerle devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kutlamaların 6’ıncı gününde şehit ve gazilere ayırdı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla, düzenlenen etkinlikte, öğlen saatlerinde Edirnekapı Şehitliği’nde tören düzenlendi. Şehit ailelerinin de katıldığı törene İl Emniyet Müdürü Dr.Mustafa da hazır bulundu. Edirnekapı’daki tören sonrasında şehitler için Eyüp Sultan Camisi’nde mevlit okundu.

YEMEKTE BİR ARAYA GELİNDİ

Gündüz düzenlenen törenlerin ardından akşam da şehit polis aileleri ve gaziler için yemek verildi. Polis Eğitim ve Kongre Merkezi’nde (PEKOM) düzenlenen yemeğin ev sahipliğini İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yaptı. Programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, Vali Yardımcısı Nihat Nalbant, Cumhuriyet Başsacısı İrfan Fidan, Birinci Ordu Komutanı Musa Arsever ve çok sayıda yargı mensubu, askeri erkan ve polis müdürü katıldığı.

‘POLİS HUZURUN BEKÇİLİĞİNİ YAPAR’

Mustafa Çalışkan yaptığı konuşmada, “Polis güvenliğimizin teminatıdır. vicdanların istemediğin yerde polis devreye girer. Huzurun bekçiliğini yapar. Zor şartlarda canını ortaya koyarak cesaret ve metanetle görev yapar. Umudunu kaybetmişlerin umudu, sahipsizlerin sahibi ve kimsesizlerin kimsesi olu” diyerek sözlerine şöyle devam etti “Teşkilatımız, vatandaşlarımızın özgürlüğünü kısıtlamadan güvenliğini sağlamak gayreti içerisinde onlara hizmeti kutsal bilen ve yaptığı hizmetleri halkın memnuniyeti esas üzerinde temellendiren bir anlayışla yüksek bir vazife şuuru içerisinde canla başla çalışmaktadır”

‘ŞEHİT YAKINLARI BİZE EMANET’

Şehit yakınlarına hitabında “Şehitlerimiz bize emenet olarak bıraktığı en büyük değerler, Vatandır, Devlettir millettir, bayraktır. Hayır canım şehitlerimizin anneleri babaları kardeşleri eş ve çocukları da bizlere emanetleridir. Biz bu surat aziz şehitlerimizin emanetleri olan Sizlerin daima yanında olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” diyen Çalışkan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bazı çalışmalarını da dile getirdi.

‘ECDADA SAYGI’

Mustafa Çalışkan 86 şehit ailesini İstanbul’a davet ederek “Büyük Aile Projesi” kapsamında misafir ettiklerini söyleyerek, şehit ailelerinin ilçe mmniyet müdürlükleri ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından ziyaret edildiğini belirtti. Çalışmaların Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) projesi ile de takip edildiğini söyleyen Çalışkan, 4 bin Çevik Kuvvet personelinin “Ecdada saygı” programı kapsamında Çanakkale’ye gönderdiklerini söyledi. Ayrıca şehitlerin isimlerinin zırhlı araçlara verildiğini belirtti.

PLAKET VERİLDİ

Çalışkan sözlerini “Şehit ailelerine “Hepiniz bize şehitlerimizin emeanetisiniz, başımızın tacısınız. Allah acılarımızdan medet umanlara kandan beslenenlere, ülkemiz üzerinde karanlık planlar yapanlara fırsat vermesin. Rabbim birliğimizi dirliğimizi bozmasın” diyerek bitirdi. Konuşmanın ardından İstanbul Emniyeti’ne hizmet veren Emekli Başkomiser Süleyman Ulusoy ve emekli polis memurları, Osman Budak, Allattin Başak, Bilal Cebeci, Veysel Keleş, Celal Sarıgül, Cumhur Şaşmaz, Mahmut İlbasan, Ibrahim Eşrefoğlu’na Vali Vasip Şahin ve Mustafa Çalışkan tarafından plaket verildi.