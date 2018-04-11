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Polis memuru tartıştığı okul müdüresi ve öğretmeni silahla yaraladı

Bursa' nın merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu ilkokulunda polis memuru olduğu öne sürülen  bir veli,  tartıştığı okul müdüresi ve öğretmeni silahla yaraladı. Yaralı eğitmenler hastaneye kaldırıldı.

android-time 09:50 11 Nisan 2018
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Polis memuru tartıştığı okul müdüresi ve öğretmeni silahla yaraladı
Bursa' nın merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu ilkokulunda polis memuru olduğu öne sürülen  bir veli,  tartıştığı okul müdüresi ve öğretmeni silahla yaraladı. Yaralı eğitmenler hastaneye kaldırıldı.

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Son güncelleme: android-time 09:5411.04.2018
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