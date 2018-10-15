Polis okulundaki eğitimde kaza kurşunu can aldı

Olay, Diyarbakır-Silvan yolu üzerinde bulunan Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi’nde silah eğitim dersinde meydana geldi. Komiser yardımcısı R.C.S.’nin silah eğitimi verdiği sırada tabanca kazayla ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun M.İ.’nin başına isabet etti. Yere yığılan M.İ. için ambulans çağrıldı.
KOMİSER YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk yardım sonrası M.İ., ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil servisine kaldırdı. M.İ., doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Komser yardımcısı R.C.S., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. DHA
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