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Polis okulundaki eğitimde kaza kurşunu can aldı

Dayarbakır'da Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim sırasında bir öğrenci, silah dersinde kazaen ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesiyle ağır yaralandı. Başından yaralanan öğrenci, kaldırıldığı hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

android-time 21:33 15 Ekim 2018
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Polis okulundaki eğitimde kaza kurşunu can aldı
Dayarbakır'da Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim sırasında bir öğrenci, silah dersinde kazaen ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesiyle ağır yaralandı. Başından yaralanan öğrenci, kaldırıldığı hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olay, Diyarbakır-Silvan yolu üzerinde bulunan Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi’nde silah eğitim dersinde meydana geldi. Komiser yardımcısı R.C.S.’nin silah eğitimi verdiği sırada tabanca kazayla ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun M.İ.’nin başına isabet etti. Yere yığılan M.İ. için ambulans çağrıldı.

KOMİSER YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk yardım sonrası M.İ.,  ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil servisine kaldırdı. M.İ., doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Komser yardımcısı R.C.S., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. DHA

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