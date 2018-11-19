POMEM fiziki yeterlilik sınav merkezleri açıklandı! POMEM mülakatı ne zaman yapılacak?

23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) polis alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. POMEM Giriş Sınavına katılacak adayların ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınav merkezleri ile tarihleri açıklandı. Bu aşamalardan başarılı olanlar mülakata girecek. Peki POMEM mülakat tarihleri belli oldu mu? İşte 23. Dönem POMEM Giriş Sınavı hakkında ayrıntılı bilgiler...

Polis olmak isteyen adaylar 1-14 Ekim 2018 tarihlerinde Polis Akademisinin 10 bin polis alımı ilanına başvuruda bulunmuşlardı. POMEM Giriş Sınavına katılacak adayların ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınav merkezleri ile tarihleri belli oldu. 23. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenecekler. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı uygulanacak.

POMEM MÜLAKAT TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Bu aşamalardan başarılı olan adayların mülakat sınavı tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğinde.

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacak.

POMEM GİRİŞ SINAVI FİZİKİ YETERLİLİK PARKURU NASIL OLACAK?

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.

Adayların başarılı sayılabilmeleri için oluşturulan parkuru erkek adayların 48 saniyede, kadın adayların 51 saniyede tamamlamaları gerekmektedir. Fiziki yeterlilik parkurunu 40 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan erkek adaylar, 43 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan kadın adaylar 100 tam puan alırlar. Fiziki yeterlilik sınavı sonucunda 60 puanın altında alan adaylar yönetmelik gereği başarısız sayılırlar. Fiziki yeterlilik sınavında 60 puanın altında alan adaylara “0” sıfır puan verilir. Fiziki yeterlilik sınavı komisyonu başarısız adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verir ve başarısız adaylar mülakat sınavına geçemezler.

Not: Fiziki yeterlilik sınavına girecek adaylar spor kıyafetlerini yanlarında getireceklerdir.