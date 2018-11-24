Samsun’da isyan ettiren görüntü!

Samsun'da bir okulun çatısında onarım yapan bir kişinin aldığı iş güvenliği tedbiri şaşkına çevirdi. İşçi, güvenlik olarak önce ipi beline diğer ucunuda çanak antenin demirine bağladı.

Samsun’un İlkadım İlçesinde bulunan 4 katlı bir lisenin kiremitlerle kaplı çatısının su geçirdiği tespit edildi. Ardından çatının onarımı için bir kişi çağrıldı. Çatıya çıkan işçinin aşağıya düşme riskine karşı aldığı iş güvenliği tedbiri şaşkınlığa neden oldu.

KENDİNİ UYDU ANTENİNE BAĞLADI

Yağmurdan dolayı kaygan hale gelen kiremitler üzerinde sağa sola giden ve kırık kiremitleri değiştiren işçi, güvenlik için bir ucunu çanak antenin demirine bağladığı ipin diğer ucunu beline bağladı.

İşçinin yaklaşık bir saat süren çalışması neysek ki herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan sonuçlandı.