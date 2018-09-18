Şanlıurfa’da Göç İdaresi önünde Suriyeli yoğunluğu

Şanlıurfa'da, başta sağlık olmak üzere çeşitli hizmetlerden yararlanabilmek için adres kaydı yaptırıp kimlik çıkartmak isteyen Suriyeli sığınmacılar, Göç İdaresi Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu. Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçiren 15 bin Suriyeli de, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye´ye dönüş yaptı.

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa’ya yerleşen binlerce Suriyelinin kayıt altına alınmasına yönelik uygulama kapsamında, Şanlıurfa Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü’nde verilen biyometrik kimlik kartı dağıtım devam ediyor.

Suriyelilerin, Türkçe ve Arapça bilen personel tarafından fotoğrafları çekilip, parmak izleri alınıyor ve kartları teslim ediliyor. Sağlık ve diğer yardım hizmetlerinden yararlanmak isteyen Suriyeliler, günlük bin kişiye çipli kart dağıtılan merkez önünde yeni doğan çocuklarına kimlik çıkartmak için sabah erken saatlerden itibaren uzun kuyruk oluşturuyor.

Çocuklarıyla birlikte saatlerce beton kaldırıma oturarak sıranın kendilerine gelmesini bekleyen Suriyeliler, bilgisayar sistemi ve elektriklerin kesik olduğu gerekçesiyle zaman zaman evlerine gönderilmelerine de tepki gösteriyor. Göç İdaresi Müdürlüğü önündeki yoğunluk nedeniyle trafik ve yaya akışında da aksamalar yaşandığı gözlemlendi.

Bayrama için ülkelerine giden 15 bin Suriyeli döndü

Kilis Valiliği’nin izniyle 1-18 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçiren 35 bin 840 Suriyeli Türkiye’ye dönmeye devam ediyor. Türkiye’ye dönenlerin sayısı bu sabah itibariyle 15 bini buldu. Suriye´nin dört bir tarafına dağılan Suriyeliler, Halep´in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’ndan işlemleri yapıldıktan sonra Öncüpınar Soınır Kapısı’na otobüslerle getirilip, yaşadıkları şehirlere gidiyor.

(DHA)