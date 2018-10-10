Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (10.10.2018)

Milli Piyango İdaresi, Çarşamba akşamları Şans Topu çekilişini düzenliyor. Ankara Balgat binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilen Şans Topu oyununda vatandaşlar 5+1 şanslı rakamı bilmeye çalışıyor. Şans Topu saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Şans Topu çekiliş sonucu saat 21.15’te Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet sitesinde canlı yayında açıklanacak. Geçen hafta büyük ikramiye bir kişinin olmuştu. Bu hafta büyük ikramiye ne kadar olacak ve şanslı rakamlar hangileri olacak merak ediliyor. 10 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

İKRAMİYE KAZANANLAR NEREDEN ALACAK?

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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