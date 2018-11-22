21 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ Şans Topu’nda ikramiye ikiye bölündü…

Her Çarşamba akşamı düzenlenen Şans Topu oyununda vatandaşlar 5+1 şanslı rakamları bilmeye çalışıyor. Vatandaşlar kuponlarını hazırladı ve Şans Topu çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda çekilen Şans Topu çekiliş sonucu yayınlandı. İşte Şans Topu sonuçları...

Şans Topu sonuçlarının açıklanmasıyla şans oyunu tutkunları internete akın etti ve Şans Topu sonuçlarını araştırmaya başladı Şans Topu bu hafta Ankara ve Trabzon'a çıktı. İşte 5+1 numarayı doğru tahmin etmeye dayalı olan Şans Topu’nda haftanın çekiliş sonuçları…

ŞANS TOPU SONUÇLARI 21 KASIM 3, 5, 12, 13, 22 + 3

ŞANS TOPU SONUÇLARINA GÖRE İKRAMİYE DAĞILIMI

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 354 bin 459 lira 30’ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 22 kişi, 3 bin 222 lira 55’er kuruş; 4 artı 1 bilen 235 kişi, 301 lira 65’er kuruş; 4 bilen 2 bin 797 kişi, 33 lira 85’er kuruş; 3 artı 1 bilen 7 bin 72 kişi, 16 lira 75’er kuruş; 3 bilen 83 bin 94 kişi 4 lira; 2 artı 1 bilen 62 bin 269 kişi, 5 lira 30’ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 187 bin 301 kişi, 3 lira 40’ar kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiye isabet eden kuponlar Ankara’nın Sincan ve Trabzon’un Ortahisar ilçelerinden yatırıldı. Çekilişte toplam 2 milyon 363 bin 62 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 941 bin 799 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak ise 525 bin 124 lira 90 kuruş kamuya aktarılacak.

İKRAMİYE NEREDEN ALINACAK?

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

Çok kazandıran oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

ŞANS TOPU'NDA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.