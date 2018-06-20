Seçim günü hava nasıl olacak? Meteoroloji’den en son hava durumu tahminleri…

Yerel olarak sağanak yağışlar devam ederken hava sıcaklıkları yurt genelinde 30 dereceler civarında seyrediyor. Kısa süreli de olsa yoğun şekilde etkileyen yağışlar seçim günü de devam edecek mi? Türkiye'nin kaderini etkileyecek olan 24 Haziran seçimlerinde hava nasıl olacak?

Haftalardır süren ani sağanaklar bir süre daha devam edecek. Hafta sonuna kadar yurdun birçok yerinde etkili olacak yağışlar cumartesi gününden itibaren etkili olduğu alanı daraltacak. Seçim günü yurdun batısında ve güney doğuda parçalı bulutlu bir hava beklenirken, Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu bölgelerinde ise yağışlar pazar günü de sürecek.

SEÇİM GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

24 Haziran seçimlerinde Karadeniz ve İç Anadolu Bölgeleri haricinde etkili yağış beklenmiyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Adana’nın kuzeydoğusu, Kahramanmaraş’ın güneybatısı, Osmaniye, Hatay’ın kuzeyi, Eskişehir, Ankara’nın batı çevreleri, Balıkesir’in doğusu, Bursa’nın güneyi, Bilecik ve Sakarya’nın güney çevreleri, Erzurum, Kars ve Ardahan’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.