Sedanur cinayetinde yeni gelişme! İstanbul’da bir gözaltı

Kars Kağızman'da kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayeti ile ilgili Müge Anlı’nın programına da katılan Himmet Uç İstanbul’da kaldığı otelde gözaltına alındı.

Kars Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur Güzel, 16 Eyül Pazar günü öğle saatlerinde kayboldu. Sedanur’un cansız bedeni kaybolduktan 7 gün sonra üzeri talarla örtülmüş bir şekilde bulundu.

Korkunç olayla ilgili soruşturma sürerken Müge Anlı'nın programına katılarak çelişkili ifadeler verdiği öne sürülen Himmet Uç hakkında Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Himmet Uç'u kaldığı otelde gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Himmet Uç, İstanbul'daki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Kars'a götürüldü. Daha önce Müge Anlı'nın programına çıkan Ertan Bozkurt da programın ardından yakalanarak tutuklanmıştı. Bozkurt'un sahte kimlik kullandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkmıştı.