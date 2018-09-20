Sedanur’un kaybolmasında bir şüpheliye tutuklama

Kars Kağızman’da kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları devam ederken Sedanur Güzel'in kaybolması olayına karıştığı iddiasıyla Ertan B, adlı şüpheli tutuklandı,

Kağızman Paslı köyünde 5 gün önce meyve toplamaya çıkan Abdullah ve Handan çiftinin kızları Sedanur Güzel, arama çalışmaları 5'inci gününe girerken, geçen 4 gün içerisinde Sedanur Güzel'in izine rastlanmadı.Sedanur'un köyden fazla uzaklaşamaması üzerinde duran jandarma ise köy içerisinde boş evler ve fosseptik çukurlarının suyunu Kars Belediyesi'ne ait vidanjör ile çekerek aramaları sürdürüyor.

Kağızman'a bağlı Paslı köyünde yürütülen arama çalışmalarına Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve UMKE ekipleri ile vatandaşlar katılıyor.

Köy içi ve çevresinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı iz takip köpeği ‘Atak', arama kurtarma köpeği ‘Gazel', Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı kadavra arama köpeği ‘Obert' ve iz takip köpeği ‘Calisto' ile yürütülüyor.

Köylerdeki evler yeniden tek tek aranırken, havadan ise arama çalışmalarına helikopter ve drone ile destek veriliyor. Kağızman'a bağlı Paslı Köyü'nde 5 gün önce evinden meyve toplamak üzere çıkan ve bir daha haber alınamayan Sadanur Güzel'in kaybolmasıyla ilgili önceki gözaltına alınan komşuları E.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“Köyde sessizlik hakim”

Öte yandan Sedanur Güzel'in yaşadığı Paslı Köyü'nde sessizlik hakim, ekipler birlikte arama çalışmlarına katılan köylüler, Sedanur Güzel'in evinde önünde toplanarak Sedanur'dan gelecek güzel haberi bekliyor. Sessiz bekleyişin devam ettiği Paslı köyünde Sedanur Güzel, arama çalışmları 5'ince gününde de devam ediyor.

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İHA