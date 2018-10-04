Son dakika… Şehit ateşi 7 ocağa düştü | Batman’da kalleş saldırı

Onlar kar-kış, gece-gündüz, dağ-bayır demeden bu ülkenin topraklarını koruyan, bunun için de bile bile ölüme yürüyen kahramanlar. Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde güven ve huzur içerisinde yaşama sebeplerimiz. İşte bu kahramanlardan 7 tanesi biz bu sabah yataklarımızda rahat rahat uyurken, sabahın 6'sında, alacakaranlığın ışığa döndüğü dakikalarda terör örgütü PKK'nın kalleşçe saldırısıyla şehit oldu.

ESKİŞEHİR

Şehit uzman çavuş Neşet Gök’ün baba ocağına acı haber ulaştırıldı. Eskişehir Emek Mahallesi Şölen Sokakta oturan Neşet Gök’ün baba ocağına acı haber askeri personel tarafından verildi. Baba Turan Gök gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit evine Türk bayrağı asıldı. Baba Turan Gök’ün 3 çocuk babası olduğu öğrenilirken şehidin cenazesi yarın düzenlenecek askeri tören sonrası toprağa verilecek.

İzmir

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus’un acı haberi, İzmir Bergama ilçesinin kırsal Hamzalı Süleymaniye Mahallesi’nde yaşayan ailesinin evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen Bergama Kaymakam Vekili, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Bergama Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Gönenç, Bergama Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık, Bergama İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Uğur Abacı, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Osman Şahin ve Kınık İlçe Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü, oğullarının şehit olduğu haberini annesi Şükran Ulus (53) ve babası Yücel Ulus’a (54) verdi. Acı haberi alan şehit astsubayın babası Yücel Ulus fenalaştı. Baba Ulus’a hazır bekletilen ambulanstaki sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

6 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra astsubaylığa geçen ve bekâr olan şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin kardeşi Çağrı Ulus’un da astsubay olduğu ve İzmir’de görev yaptığı belirtildi. Şehidin, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu’nun eşinin yakını olduğu öğrenildi.

OPERASYONA GİTMEDEN BABASINI ARAMIŞ

Ulus’un, akşam operasyona çıkmadan önce babasını aradığı öğrenildi. Babası Yücel Ulus’u telefonla arayan şehidin “Nasipse yarın düğün için geleceğim” dediği belirtildi. Şehit Ulus’un, cuma günü yapılacak dayısının oğlunun düğünü için Bergama’ya gelmek amacıyla bugün yola çıkmayı planladığı öğrenildi. Ulus’un şehit düşmesinin ardından akrabaları, düğünü iptal ettiklerini söyledi.

AKP Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu da eşinin yakını olan şehidin evine geldi. Acı haberi sabah saatlerinde aldıklarını belirten Koştu, “Kendisi, eşimim dayısın torunu olur. Acı haberi sabah aldık. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Tabi ki bu saldırılar, hain planlar son bulmayacak; biz bunu biliyoruz. Ancak vatan evlatları, ülkenin gerçekten ülkeyi seven insanlar hiç bitmeyecek. Şehitler bizim kalbimizde yaşayacak. Metanetli, dirayetli olmak durumundayız. Devletimizin, hükümetimizin kararlı duruşuyla terörün kökü eninde sonunda kazınacak. Ülkemizin başı sağ olsun, üzüntülüyüz” dedi.

Antalya

Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim’in Antalya’daki babaevine ateş düştü. 1 ay önce evlendiği belirtilen şehit Hekim’in cenazesi, yarın memleketi Isparta’da toprağa verilecek.Aksu ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki gecekonduda yaşayan Ayşe ile Hasan Hekim çiftine, oğullarının şehit olduğu haberi, askeri yetkililerce verildi. Şehit ailesinin evine Türk bayrağı asılırken, kapıda ambulans içinde sağlık ekibi hazır bekletildi.

Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim’in, 9 Eylül’de Arzu Hekim ile evlendiği belirtildi. Şehit Hekim’in cenazesinin, yarın memleketi Isparta’da toprağa verileceği öğrenildi.

ANKARA

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgürcan İnce’nin Ankara Etimesgut Atakent Mahallesi’ndeki baba evine acı haber ulaştı.

Şehidin annesi Sündüs İnce, babası Ömer İnce ve yakınları evde taziyeleri kabul etti.Şehidin evinin bulunduğu apartmana ve çevredeki binalara Türk bayrağı asıldı

AMASYA

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın’ın, Amasya’nın Suluova ilçesindeki babaevinde yas var.Baba Niyazi ile anne Fatma Aydın’a, oğullarının şehadet haberi Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz tarafından Yeni Mahalle’deki ikametlerinde verildi.

Şehidin babaevi ile bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.Şehidin babası Niyazi ve annesi Fatma Aydın’a taziyede bulunmak isteyen komşuları şehidin babaevine geldi.

Samsun

Şehit jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu’nun acı haberi memleketi Samsun’daki ailesine ulaştı. Göksu’nun Ladik ilçesi Deliahmetoğlu Mahallesi’ndeki baba evine ateş düştü. Şehit babası Arif ve şehit annesi Fidase Göksu ile şehidin 4 kardeşine acı haber verildi. Şehidin baba evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Yakınları baba evine gelerek taziyede bulundu. Şehidin ağabeyi ve aynı zamanda mahalle muhtarı olan Seyit Ahmet Göksu, taziyeleri kabul etti. Şehidin yeğeni Halil Göksu amcası için gözyaşı döktü. Şehidin baba evinin önünde ambulans bekletildi. Şehit Uzman Çavuş Uğur Göksu´nun yaklaşık 1 yıl önce Nesrin Atağ ile nişanlandığı, çiftin düğün yapmak için şark görevinin bitmesini beklediği belirtildi.

Balıkesir

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer’in Balıkesir’deki ailesine acı haber ulaştı.

ACI HABER BABA EVİNE ULAŞTI

Hain saldırıda şehit olan Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer’in, Balıkesir’in Bigadiç ilçesi Bademli kırsal mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Bekâr olan şehidin annesi Arife ve babası Tezcan Dinçer ile ailesine acı haberi, yetkililer sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Aile, büyük üzüntü yaşadı. Şehidin kardeşi Oktay Dinçer’i Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar teselli etti. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu da aileye taziyelerini sundu. Şehit ailesinin evine dev Türk bayrağı asıldı.

ABD Büyükelçiliği’nden taziye mesajı

ABD Büyükelçiliği, hain saldırıyla ilgili Twitter’dan taziye mesajı paylaştı:

Batman'da bugün meydana gelen acımasız saldırıyı kınıyoruz ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız.

İLGİLİ HABER Son dakika... Batman'da hain tuzak! Yedi askerimiz şehit

AJANSLAR