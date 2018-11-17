Şehit Cemil Kaçmaz, gözyaşlarıyla uğurlandı

Bekar olan Cemil Kaçmaz’ın cenazesi, Öztürk Mahallesi’ndeki baba evinde helallik alındıktan sonra Ulu Cami’ye getirildi. Burada düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, şehidin ailesi, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Törende şehidin babası Yaşar Kaçmaz, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Acılı anne Döne Kaçmaz ise yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. İl Müftüsü Celal Sürgeç’in cenaze namazını kıldırıp helallik almasının ardından şehit Kaçmaz, Şeyh Adil Mezarlığı’ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.
DHA
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