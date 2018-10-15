Şile’de 9 kişiye mezar olan gemiyi ihmaller batırmış

Şile açıklarında, 27 Ekim 2017’de yola çıktıktan 5 gün sonra batan ve 9 mürettebatın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin aralarında gemide bulunmayan kaptan ve başmakinistin de bulunduğu 8 kişi hakkında 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bilirkişi raporunda, geminin hurdaya çıkacak kadar yaşlı ve bakımsız olduğu kaydedildi.

Gemlik'ten Karadeniz Ereğli'ye yük taşımak üzere yola çıkan Bilal Bal isimli kuru yük gemisinin Şile açıklarından batması sonucu, gemi mürettebatından 9 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli 8 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

2 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILAMADI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şile açıklarında 27 Ekim 2017 tarihinde yola çıkan ve 5 gün sonra batan Bilal Bal isimli kuru yük gemisinde gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları sonucunda gemi mürettebatından 7 kişinin cesedine ulaşıldığı, 2 kişinin cesedine ise teknik imkansızlıklar nedeniyle ulaşılamadığı yer aldı.

GEMİ, KAPTAN YOKKEN KALKMIŞ

İddianamede, geminin Gemlik Liman Başkanlığı'na bildirilen listede isimleri yazılı olmasına rağmen resmi olarak gemide kaptan olarak bulunması gereken şüpheli Refik Telci ve başmakinist Ali Doğan'ın yokluğunda kalkış yaptığı belirtildi.

GEMİ ADAMI CÜZDANINI KİRALAMIŞ

Soruşturma kapsamında iki uzun yol kaptanı, bir uzak yol başmühendisi, bir gemi inşa mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirildi. Bilirkişi raporunda, geminin hurdaya çıkacak kadar yaşlı ve bakımsız olduğu ve batma nedeninin hava koşullarıyla ilgili olmadığı kaydedildi.

Öte yandan sefere çıkmaması gereken geminin sefere çıkmasıyla ilgili idarenin denetim görevinin ihmali nedeniyle sorumluluğunun bulunduğu ve gemiye binmeyen kaptan ve başmakinistin ise kusurlu hareket ettiği belirtildi. Raporda, başmakinist Ali Doğan ile kaptan Refik Telci'nin gemi adamı ve sağlık cüzdanını maddi çıkar sağlamak amacıyla kiraladığına yer verildi.

İddianamede, geminin bağlı bulunduğu şirketin ortaklarından Cevat Çavuşoğlu'nin, gemiyi kaptan ve başmakinist olmaksızın sefere gönderdiği ve bu şekilde denizdeki açık tehlikelere maruz bıraktığı anlatıldı.

‘HURDA'YA ÇIKAN GEMİNİN YOLA ÇIKMASINA GÖZ YUMMUŞ

Gemide bulunmayan kaptan Refik Telci'nin, kaptan yokluğunda geminin hareket etmesine ve geminin batışına sebebiyet verdiği, başmakinist Ali Doğan'ın da yaşlı ve bakımsız bir geminin sefere çıkmasını önleyebilecek donanıma ve yükümlülüğe sahip olduğu halde görevini yerine getirmediği kaydedildi.

GEMİDE OLMAYANLAR ADINA İMZA

İddianamede, Geminin yağcısı Sabri Yıldırım'ın, eşinin rahatsızlandığı iddiasıyla belgelerini gemide bırakarak ayrıldığı, belgelerini bırakmasaydı geminin sefere çıkamayacağını bilmesine rağmen dikkate almadığı için kusurlu bulunduğu belirtilirken, gemi veri girişini sisteme giren şirket müdürü Faik Avcı ve şirketin yetkilisi Enes Caner'in ise gemide bulunmayan kaptan ve başmakinist adına imza attıkları yer aldı.

Denizcilik uzman yardımcısı Okay Ferhat Uçar ile Gemlik Liman Başkanlığı'nda memur olarak çalışan Yücel İmren'in de kazadan dolayı kusurlu oldukları tespitine yer verildi.

8 KİŞİNİN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Tutuksuz bulunan 8 şüpheli hakkında ayrı ayrı “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.