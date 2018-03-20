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Sınırı koşarak geçen Türk, Yunanistan’da tutuklandı

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nda alkollü olduğu belirtilen 40 yaşlarında bir Türk vatandaşı, koşarak Yunanistan tarafına geçti. Pasaportu bulunan ancak vizesi olmadığı belirtilen Türk vatandaşı, Yunan askerlerince gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Türk vatandaşına, Yunanistan'a yasadışı giriş yaptığı suçlamasıyla 4 ay hapis cezasının yanı sıra bin 500 Euro para cezası verildiği öğrenildi.

android-time 19:37 20 Mart 2018
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Sınırı koşarak geçen Türk, Yunanistan’da tutuklandı
Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nda alkollü olduğu belirtilen 40 yaşlarında bir Türk vatandaşı, koşarak Yunanistan tarafına geçti. Pasaportu bulunan ancak vizesi olmadığı belirtilen Türk vatandaşı, Yunan askerlerince gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Türk vatandaşına, Yunanistan'a yasadışı giriş yaptığı suçlamasıyla 4 ay hapis cezasının yanı sıra bin 500 Euro para cezası verildiği öğrenildi.

Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nden Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na dün saat  23.00 sıralarında gelen ve henüz kimliği açıklanmayan 40 yaşlarında Türk vatandaşı, koşarak Yunanistan tarafına geçti. Tampon bölgenin Yunan tarafında bulunan askerler tarafından gözaltına alınan Türk vatandaşının ‘aşırı derecede alkollü’ olduğu öne sürüldü.

kosan-adam

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Türk gümrük muhafaza görevlileri tarafından Türk vatandaşının ardından havaya defalarca uyarı ateşi açtığı belirtildi. Yapılan incelemede şahsın, pasaportu olduğu ancak Yunan vizesi olmadığı belirtildi.

Koşarak Yunanistan tarafına geçtiği için gözaltına alınan ve adı açıklanmayan Türk vatandaşına mahkeme tarafından Yunanistan’a yasadışı giriş yaptığı suçlamasıyla 4 ay hapis cezasının yanı sıra bin 500 Euro para cezası verildiği öğrenildi.

ÇOCUKLARININ YANINA GİTMEK İSTEMİŞ

Yunan basınına göre alkollü olduğu için ayılması beklenen Türk vatandaşının ifadesinin ardından çıkarıldığı Kumçiftlik (Orestiada) Suçüstü Mahkemesi’nde çocuklarının İsveç’te olduğunu ve yanına gitmek için sınırı geçmeye çalıştığını söylediği belirtildi. Yunan basınına yansıyan mahkeme çıkışı fotoğraflarında Türk vatandaşının ellerinin önde kelepçeli olduğu görüldü.

Son güncelleme: android-time 20:0820.03.2018
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