Şırnak Küpeli Dağı'nda düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Şırnak Küpeli Dağı’nda düzenlenen harekatta 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan da açıklama geldi. Açıklamada, “Şırnak Küpeli Dağı’nda 5 terörist etkisiz hale getirildi. 09 Eylül 2018 tarihinde, Şırnak Küpeli Dağı Güleşli bölgesinde, Jandarma Genel Komutanlığı’nca, Jandarma SİHA ile kış üstlenmesi ve eylem hazırlığındaki bir grup terörist tespit edilmiştir. Söz konusu bölgeye yapılan hava destekli operasyonla, 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.