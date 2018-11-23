Sokakta dehşet; Eşini ve otomobil sürücüsünü öldürdü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Ramazan Nerede, yolda yürürken tesadüfen otomobilde birlikte gördüğü eşi Vildan Nerede (28) ile sürücü Dinçer Doğan´ı (31) tabancayla başlarına ateş ederek öldürdü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bismil ilçesi Fırat Mahallesi´nde meydana geldi. Ramazan Nerede, sokak arasında karşıdan gelen otomobilde eşi Vildan Nerede´yi görünce, sürücüye durması için işaret yaptı. Sürücü Dinçer Doğan da durdu. Bu sırada yanındaki tabancayı çeken Ramazan Nerede, eşi Vildan ile Dinçer Doğan´ın başlarına birer el ateş etti. Olaya şehit olan çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Vildan Nerede ve Dinçer Doğan´ın yaşamını yitirdiği saptandı.

Yapılan incelemenin ardından Nerede ve Dinçer´in cansız bedenleri, otopsi için Bismil Devlet Hastanesi´ne gönderildi.

Olayın ardından kaçan Ramazan Nerede, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

DHA