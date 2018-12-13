Son dakika haberleri | Ankara Valiliği’nden tatil açıklaması geldi! Ankara’da okullara kar tatili…

Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre il genelinde 13 Aralık Perşembe gece yarısından 14 Aralık Cuma öğle saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi. Böylelikle Ankara'da okullar tatil mi sorusu da cevap buldu...

Ankara’da okullar tatil edildi! Ankara Valisi Vasip Şahin resmi Twitter hesabından açıklama yaptı “Meteorolojik tahminlere göre ilimizde bu gece başlayıp yarın öğlene kadar sürecek kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklenmekte olup öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın(Cuma günü) ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir.”

HAMİLE VE ENGELLİ MEMURLARA DA TATİL!

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kuvvetli kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde gündüz bakım evleri, çocuk kulüpleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 14 Aralık Cuma günü, 1 gün süreyle ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanlar bu tarihte idari izinli sayılacaktır.”

METEOROLOJİ ANKARA’YI BÖYLE UYARDI!

Ankara'da bugün (Cuma) öğle saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Yeni kar yağışıyla birlikte kar kalınlığının yerde 10 cm ye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, kar yağışından dolayı görüş mesafesinde azalma sebebi ile meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.