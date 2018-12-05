Son dakika: AÖF vize sonuçları açıklandı! Açık Öğretim sınav sonucu sorgulama

Yüzbinlerce öğrencinin günlerdir beklediği AÖF sonuçlar geldi. Sınavdan kaç puan aldığını öğrenmek isteyen Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav sonuçlarının açıklanması ile rahatladı. Sınav sonuçlarına Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden sisteme giriş yaparak ulaşılabilir.
AÖF Güz Dönemi dönem sonu (final) sınavları 12-13 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak.
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
AÖF’de tüm sınav sistemleri gibi bir geçme notu bulunuyor. Sınavlardan başarılı şekilde geçip, dersi tamamlamış sayılmak için en az 55 almış olmak gerekiyor. Ortalamayla geçmek için ise en az alınması gereken puan 39.
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
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