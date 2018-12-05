Son dakika: AÖF vize sonuçları açıklandı! Açık Öğretim sınav sonucu sorgulama

Açıköğretim'den eğitim hayatlarını sürdürenler için bekleyiş sona erdi ve Anadolu Üniversitesi'nden müjdeli haber geldi; AÖF sınav sonuçları açıklandı. Günlerdir sınav sonucunu bekleyen adaylar, AÖF sınav sonuçlarını haberimizdeki bağlantıdan kontrol edebilirler.

Yüzbinlerce öğrencinin günlerdir beklediği AÖF sonuçlar geldi. Sınavdan kaç puan aldığını öğrenmek isteyen Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav sonuçlarının açıklanması ile rahatladı. Sınav sonuçlarına Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden sisteme giriş yaparak ulaşılabilir.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULA!

AÖF Güz Dönemi dönem sonu (final) sınavları 12-13 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖF’de tüm sınav sistemleri gibi bir geçme notu bulunuyor. Sınavlardan başarılı şekilde geçip, dersi tamamlamış sayılmak için en az 55 almış olmak gerekiyor. Ortalamayla geçmek için ise en az alınması gereken puan 39.

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti