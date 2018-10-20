Bu hafta sonu güneş yok! İşte Meteoroloji’nin son tahminleri…

Meteoroloji'nin son dakika tahminleri geldi. Hafta sonu tüm yurt yağmurlu ve bulutlu bir hava durumu etkisi altında olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son dakika tahminlerini yayınladı. Hafta sonu planlarını şekillendirecek vatandaşlar için büyük önem taşıyan hava durumu tahminlerine göre hafta sonu bulutlu geçecek. Yer yer sağanakların da etkili olacağı hafta sonunda dair son hava durumu tahminleri…

YEREL YAĞIŞLAR VE SİS PUS HADİSELERİ…

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Ege ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAFTA ORTASINA KADAR YAĞIŞ VAR

Meteoroloji’nin yayınladığı 5 günlük hava durumuna göre birçok bölgede hafta sonuna kadar etkili olacak yağışlar dikkat çekerken, hava sıcaklıkları mevsim normalleri dolaylarında seyredecek.

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