Bu hafta sonu güneş yok! İşte Meteoroloji’nin son tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son dakika tahminlerini yayınladı. Hafta sonu planlarını şekillendirecek vatandaşlar için büyük önem taşıyan hava durumu tahminlerine göre hafta sonu bulutlu geçecek. Yer yer sağanakların da etkili olacağı hafta sonunda dair son hava durumu tahminleri…
YEREL YAĞIŞLAR VE SİS PUS HADİSELERİ…
Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Ege ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAFTA ORTASINA KADAR YAĞIŞ VAR
Meteoroloji’nin yayınladığı 5 günlük hava durumuna göre birçok bölgede hafta sonuna kadar etkili olacak yağışlar dikkat çekerken, hava sıcaklıkları mevsim normalleri dolaylarında seyredecek.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.