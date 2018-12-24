Bulgaristan/ Sırbistan sınırında uyuşturucu operasyonu

İstanbul Polisi, zehir tacirlerine karşı Bulgaristan-Sırbistan sınırında operasyon düzenledi. Operasyonunda 500 bin ecstasy hap ele geçirilirken baskının, polisin Balkanlar’da düzenlediği ilk operasyon olduğu kaydedildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Uluslararası bir uyuşturucu şebekesini takiplerden polis ekipleri, zehir tacirlerinin Hollanda'dan ülkemize uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatıldı. Teknik takiplerde şebekenin bir TIR'a yüklü miktarda uyuşturucu zulalandığı belirlendi. Araştırmalarda, uyuşturucunun Balkanlar'da farklı araçlara yüklenerek Türkiye'ye gönderileceği anlaşıldı. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti.

540 KİLOMETRE YOL GİTTİLER

İstanbul Narkotik Polisi Balkanlar'da operasyon için Narkotik Daire Başkanlığı ile iletişime geçti. Türk yetkililer Sırp ve Bulgar makamlarla görüştü. Türk polisinin koordinesinde operasyon kararı alındı. Bunun üzerine İstanbul Narkotik Polisi görevlileri 540 kilometre uzaktaki Sırbistan ve Bulgaristan sınırına gitti.

500 BİN HAP

Polis ekipleri plakası belirlenen TIR'ı beklemeye başladı. TIR Sırbistan-Bulgaristan sınırına geldiğinde operasyon düzenlendi. Baskında TIR sürücüsü gözaltına alındı. Türk polisinin Balkanlar'da düzenlediği ilk operasyondaki aramalarda 500 bin ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu şebekesine yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.