Son Dakika… Çelik’ten MKYK sonrası flaş açıklamalar

AKP MKYK toplantısı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlerde MHP ile ittifak açıklamalarıyla ilgili Çelik, "Cumhur İttifakı'na önem veriyoruz. Toplumun da olumlu bir bakış açısı var. Yerel seçimlerde bu ittifakın somut bir mekanizmaya dönüşeceği de önümüzdeki günlerde belli olacak. AK Parti'nin bir yerde seçime girmemesi söz konusu değildir. Yerel seçimlerde yapılacak olan ittifakla ilgili nihai karar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin bir araya gelmesiyle verilecektir " dedi.

Erdoğan ve Bahçeli’nin bir araya gelmesi için henüz bir takvim oluşmadı. Her an bu toplantı gerçekleşebilir. Programlarının uygunluğuna göre bu görüşme her an yapılabilir. Bunun dışında heyetler arası görüşmeler sürüyor.

Her siyasi meselede Cumhur İttifakı’nın sorgulanması diye bir şey söz konusu olmaz. Çeşitli görüş ayrılıkları bunu savurmaz, sarsmaz.

CHP’Lİ ÇİÇEK’İN “İKTİDARDAN İNDİRİN YARGILAYALIM” SÖZLERİ

Bu vahim bir açıklamadır. Bununla ilgili CHP’den bir kınama ya da açıklama gelmemesi de bunun onaylandığını gösteriyor. CHP’de Yassıada zihniyeti var. Bu hukuki bir yaklaşım değildir. Bu zihniyetle mücadelemizi çok diri tutmalıyız. Biz bunu milletimizin takdirine sunuyoruz.

BERBEROĞLU’NUN TAHLİYESİ

Yargı kararını verdi ve suçlu buldu. Bu ülkenin gündemini uzun süredir meşgul eden bir durum. Sonuçta yargı bu konuda kararını verdi bizim de buna saygı duymamız lazım.

AF KONUSU

Paketi göreceğiz. TBMM'nin üyesi bir parti bu teklifi getiriyor. Tabii ki değerlendirmelerimiz olacak. MHP’nin af paketini göreceğiz ve değerlendireceğiz. Ancak bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan fikrini söyledi. Bizim bu konuda değişen bir durumumuz yok. Kişileri affetme yetkimiz yok. Bu konuda ilkelerimiz değişmedi.

HİBE UÇAK ELEŞTİRİSİ

Devletlerin birbirine jesti olur. Biz de bunu o kapsamda değerlendiriyoruz. CHP’nin bu konudaki yaklaşımını doğru bulmuyoruz.

İŞ BANKASI TARTIŞMALARI

Atatürk’ün mirası bir partiye ait değildir. Tüm ülkenindir, milletin ortak malıdır. Atatürk’ün mirasının bir bankada temsili yanlıştır. Bu miras devlette temsil edilmelidir.

İDLİB’DE SON DURUM

Rus’ya ile bir anlaşma sağlandı. Bölge ağır silahlardan arındırılacak. Bizim bu konuda attığımız adımları başka devletler olumlu karşılarken CHP bunu eleştiriyor. Hiç mi bunların dış siyasette bilgileri yok?

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Erdoğan’ın ABD ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin Çelik, “Herhangi bir randevu talebinde bulunulmamıştır. Eğer Amerikan tarafı Cumhurbaşkanımız ile görüşmek isterse, Başkan Trump Cumhurbaşkanımız ile görüşmek isterse Amerikan tarafından böyle bir talep gelirse bu talebi görelim, nasıl bir karşılık vereceğimiz konusunda bir değerlendirme yaparız. Bizim tarafımızdan bir talep gitmemiştir. Onların tarafından bir talep gelirse, bunu değerlendiririz. Türkiye değerlendirir. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerine sunulur” dedi.

