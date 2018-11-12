CHP’li Öztürk ikinci kez disipline sevk edildi

CHP Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP yönetimini hedef alan sözleri nedeniyle ikinci kez 'kesin ihraç talebiyle' disipline sevk edildi.

Katıldığı bir canlı yayın programında Türkçe ezan tartışmasını başlatan ve “izin almadan televizyon programına çıktığı” gerekçesiyle disipline sevk edilen CHP Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, bu karara sert tepki göstermiş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na “İstifa etmiyorum. Sıkıysa at beni rezil ol, kepaze ol. Partiyi yönetemiyorsun, defolup gideceksin” demişti.

Bu sözlerinin ardından Öztürk Yılmaz ikinci kez disiplin kuruluna sevk edildi.

BÜYÜKELÇİLİKTEN İSTİFA EDİP CHP'YE KATILMIŞTI

11 Haziran 2014 tarihinde IŞİD tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonulan Öztürk Yılmaz, 20 Eylül 2014 tarihinde 43 personeli ile birlikte serbest bırakılmıştı. 2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye'nin Tacikistan Büyükelçisi olarak atanan Yılmaz, 3 Eylül 2015 tarihinde bu görevinden istifa ederek CHP'ye katımıştı.

26. dönem TBMM seçimlerinde CHP'den Ardahan milletvekili olarak seçilen Öztürk Yılmaz, 24 Ocak 2016'da CHP Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Daha sonra bu koltuğunu kaybeden Yılmaz, 24 Haziran 2018 seçimlerinde yeniden Ardahan milletvekili olarak Meclis'e girmişti.