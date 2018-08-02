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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na operasyon

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Ankara merkezli 8 ilde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

android-time 09:31 2 Ağustos 2018
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na operasyon
Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Ankara merkezli 8 ilde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) “mahrem imamları” ile haberleştikleri belirlenen 5’i aktif görevde olan 27 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün “mahrem imamları” ile kontörlü telefonlarla ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve terör örgütüyle irtibatları tespit edilen 3 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 12 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve 2 astsubay olmak üzere 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5’inin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı kaydedilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesince Ankara ve 7 ilde sürdüğü belirtildi.

Ankara (AA)

Son güncelleme: android-time 17:1031.08.2018
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