Dövizli askerlik başvuruları başladı! Dövizli askerlik nedir?

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasıyla, dövizle askerlik başvurularının başladığı açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığınca, dövizle askerlik başvurularının başladığı açıklandı.

DÖVİZLE ASKERLİK NEDİR?

Yurt dışında yaşayan veya çalışan ya da gemi adamı statüsüne sahip vatandaşların 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar başvurmaları ve belirlenen meblağı yatırmaları halinde askerlik görevlerini yerine getirmiş sayılmalarına yarayan bir uygulamadır.

DÖVİZLE ASKERLİK ŞARTLARI NELER?

Öncelikle, yurt dışında oturma veya çalışma izni ile işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden birine sahip olmak veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olmak gereklidir. Diğer bir deyişle, yurt dışında oturuma ya da çalışma izni veya gemi adamı statüsü olmayan, bu izinlerin süresi biten ya da yasal olmayan yollarla yurt dışında bulunan vatandaşlarımız bu haktan yararlanamayacaklardır.

Ayrıca, dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silahaltına alınmamış olmak gerekmektedir. Yurt dışında 3 yıl süreyle çalışmış olmak da şartların arasındadır. Bu süre hesaplanırken Türkiye'de çalışılan süreler hesaba katılmazken, işsizlik maaşı alınan, kısa süreli veya geçici işlerde çalışılan ve gayrimenkul veya nakdi faiz geliri ile geçinilen süreler çalışma süresine dahil edilmektedir. Kişiler çifte vatandaş dahi olsalar 3 yıllık yurt dışında çalışma süresini doldurmuş olmaları aranmaktadır.