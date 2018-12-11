Gazeteci Ece Sevim Öztürk tahliye edildi

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci celsesi görülen duruşmaya, “(FETÖ) silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 9 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Ece Sevim Öztürk getirildi. Öztürk son sözünde tahliyesini ve beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Ece Sevim Öztürk hakkında “(FETÖ) silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet, sanığın sosyal medya paylaşımlarını bir bütün olarak değerlendirildiğini belirterek “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan ayrıca bir karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Sanığın tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine karar veren heyet, karar kesinleşinceye kadar yurt dışına çıkış yasağı konulmasına da karar verdi.
DHA
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