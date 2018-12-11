Gazeteci Ece Sevim Öztürk tahliye edildi

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırladığı "Deniz Kuvvetlerinin En Karanlık Günü" adlı belgeseli 24 Haziran seçimlerine bir ay kala video paylaşım sitelerinde paylaşarak darbeciler lehine algı oluşturduğu iddiasıyla yargılanan gazeteci Ece Sevim Öztürk FETÖ'ye yardım suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Öztürk'un yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci celsesi görülen duruşmaya, “(FETÖ) silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 9 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Ece Sevim Öztürk getirildi. Öztürk son sözünde tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ece Sevim Öztürk hakkında “(FETÖ) silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet, sanığın sosyal medya paylaşımlarını bir bütün olarak değerlendirildiğini belirterek “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan ayrıca bir karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Sanığın tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine karar veren heyet, karar kesinleşinceye kadar yurt dışına çıkış yasağı konulmasına da karar verdi.

DHA