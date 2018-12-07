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Son dakika haberi… Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarında, Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, yağışlı ve sisli havada kontrolden çıkıp, önündeki kum yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada 4 kişi öldü, 5'i ağır 25 kişi yaralandı.

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarında, Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, yağışlı ve sisli havada kontrolden çıkıp, önündeki kum yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada 4 kişi öldü, 5'i ağır 25 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır- Mardin karayolunun 25’inci kilometresinde, Çınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait, yolcu otobüsü, yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesinin çok düşük olduğu akşam saatlerinde, önünde seyreden kum yüklü kamyona arkadan çarptı.

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Yoldan geçen araç sürücülerinin haber vermesi üzerine kaza bölgesine, çok sayıda UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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4 ÖLÜ, 25 YARALI

Çarpma sonucu meydana gelen kazada, Kazada 4 kişi öldü, 5’i ağır 25 kişi yaralandı.

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Otobüs içerisinde sıkışan yolcular, UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kısa süren çalışmasıyla çıkarıldı.

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İlk müdahaleleri kaza bölgesinde yapılan yaralılar, kent merkezindeki özel ve devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kaza bölgesinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, ikinci bir kazanın yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı. Kaza bölgesindeki çalışmalar devam ediyor. DHA

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Son güncelleme: android-time 20:1107.12.2018
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