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Son dakika… İstanbul’da sağanak trafiği de etkiledi!

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

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Son dakika… İstanbul’da sağanak trafiği de etkiledi!
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kentin birçok ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle hayat olumsuz etkilenirken, yağış nedeniyle birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Silivri’de D-100 kara yolunda ve TEM otoyolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sahilde ise balıkçı tekneleri yağıştan olumsuz etkilendi.

BAĞLANTI YOLLARINDA DA YOĞUNLUK VAR

Beykoz’da da etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu. AA

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