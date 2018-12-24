Son dakika… Meteoroloji de ‘kar geliyor’ dedi! Hava çok soğuyacak! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu…

Meteoroloji tüm yurdu etkileyecek soğuk hava dalgası ile ilgili uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Küresel tahmin sistemleri kar yağışını bildirmişti. Meteoroloji de hava durumu ile ilgil yaptığı son uyarıda hava sıcaklığının 8-12 derece azalacağını duyurdu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere illerde son hava durumu tahminleri...

Meteoroloji tüm yurdun Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının salı günü ülkenin kuzeybatı kesimlerinde, çarşamba ve perşembe günleri ise iç ve doğu bölgelerinde hissedilir derecede (8-12 derece) azalacak. Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminine göre İstanbul’da bu akşam kentin yüksek kesimlerinde ve il genelinde karla karışık yağmur şeklinde yağması bekleniyor. Çarşamba günü de hafif kar yağışlı olarak tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ’DEN ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR’E UYARI GELDİ

Ankara’ da Salı günü sabah saatlerinde yağmur olarak başlaması beklenilen yağışın zamanla karla karışık yağmura dönmesi ve akşam saatlerinden itibaren Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kar yağışı şeklinde devam etmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması ile birlikte gecenin en düşük sıcaklıklarının Çarşamba sabahı sıfırın altında 3, Perşembe sabahı ise sıfırın altında 9 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul‘da yarın akşam saatlerinden sonra başlaması beklenilen yağışın zaman zaman kuvvetlenerek yağmur şeklinde olacağı, Hava sıcaklığının azalmasıyla birlikte önce kentin yüksek kesimlerinde zamanla il genelinde karla karışık yağmur şeklinde olabileceği, Çarşamba günü ise aralıklarla hafif kar yağışları görülebileceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü 14 dereceye kadar yükselecek hava sıcaklığının Çarşamba ve Perşembe günleri 1-2 dereceye kadar düşeceği bekleniyor.

İzmir’de sadece Salı günü yağmur ve sağanak şeklinde yağış bekleniyor. Diğer günlerde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Ancak hava sıcaklıklarındaki düşüşler İzmir ve Kıyı Ege´de de hissedilecektir.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU:



ANKARA’DA HAVA DURUMU



BUGÜN YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?



Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Manisa, Antalya, Hatay, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 15

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı -6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 5

25 ARALIK 2018 SALI HAVA DURUMU

Doğu Anadolu´nun ve Güneydoğu Anadolu´nun doğusu dışında ülke genelinde görülecek yağışların önceleri genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde gök gürültülü sağanak, zamanla Trakya, Batı Karadeniz´in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu´nun kuzeybatısı ile Doğu Karadeniz´in iç kesimleri ve Erzurum´da kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

26 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

26.12.2018 Çarşamba günü; Marmara´nın batısı, Kıyı Ege ve Doğu Anadolu´nun güneydoğusu dışında ülke genelinde görülmesi beklenen yağışların Ülkemizin büyük bir bölümünde (Marmara´nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz´in iç kesimleri, Doğu Anadolu´nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz´in iç kesimlerinde) kar şeklinde, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu´nun güneyinde karla karışık yağmur, Akdeniz kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu´da yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

27 ARALIK 2018 PERŞEMBE HAVA DURUMU

Soğuk ve yağışlı sistemin 27.12.2018 Perşembe günü doğuya doğru hareket edeceği ve Karadeniz, İç Anadolu´nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülecek yağışların Güneydoğu Anadolu´da yağmur, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.