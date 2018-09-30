SON DAKİKA: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! Tropikal fırtına etkisini yitiriyor!

Hava durumuna ilişkin son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Orta Akdeniz’de Libya açıklarında oluşan Tropik Fırtına Yunanistan’ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket etmiş ve burada şiddetini azaltmıştı. Ege Denizi’nin batısında ve Yunanistan’ın doğu kıyılarında şiddetli yağış ve fırtınalarla birlikte etkili olmaya devam ediyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya ve Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimleri dahil 9 il için kuvvetli yağış tahmininde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamaya göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Giresun, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların yarın Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya ve Burdur’un doğu ve Isparta’nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının da ülkenin batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-70 kilometre/saat), Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

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TROPİK FIRTINANIN ETKİSİ AZALIYOR! İSTANBULLULAR DİKKAT!

Orta Akdeniz'de Libya açıklarında oluşan Tropik Fırtına Yunanistan'ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket etmiş ve burada şiddetini azaltarak bir alçak basınç merkezine dönüşmüştü. Alçak basınç merkezi halen Ege Denizi'nin batısında ve Yunanistan'ın doğu kıyılarında şiddetli yağış ve fırtınalarla birlikte etkili olmaya devam ediyor.

Sistemin hızı azalmış olup; Ege Denizi üzerindeki kuzeye doğru hareketini yarın akşama kadar devam ettirmesi tahmin ediliyor. Bugün yurdumuzun batı kıyı illerinde (Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir kıyı ilçeleri, Çanakkale, Edirne ve İstanbul'da) meydana gelecek yağışların metrekareye 50-75 kg civarında olması bekleniyor. Yağışların aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği ve akşam saatlerinden sonra batı kıyı illerimizi terk etmesi tahmin ediliyor.

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Rüzgârın bugün Güney Ege'de güney ve batı, Kuzey Ege ve Marmara'da kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgârın yarın (1 Ekim 2018 Pazartesi) Güney Ege'de etkisini kaybetmesi; bununla birlikte Kuzey Ege ve Marmara'nın batısında, yönünü kuzeydoğudan güneybatıya çevirerek, yarın akşama kadar etkili olması (50-70 km/saat) bekleniyor.