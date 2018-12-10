Son dakika: Sel, yıldırım ve fırtına uyarısı! Meteoroloji’nin hava durumu tahminleri korkuttu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Marmara ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağışların beklendiği belirtildi. Yağışların, bugün öğle saatlerinde başlayıp Marmara'da yarın sabah saatlerine kadar, Ege'de ise gece saatlerine kadar devam edeceği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamalara göre, Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa ve Yalova’da; Ege Bölgesi’nde ise İzmir, Aydın, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Muğla’da ise çok kuvvetli yağışların beklendiği duyuruldu. Yapılan duyurularda vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı tedbirli olmaları istendi. Yağışların, Pazartesi öğle saatlerinde başlayıp Marmara’da Salı günü sabah saatlerine kadar, Ege’de ise Pazartesi gecesine kadar devam edeceği kaydedildi.

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BİRÇOK BÖLGEYE FIRTINA VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Öte yandan, Meteoroloji tarafından yapılan diğer bir uyarıda da, yurdun birçok bölgesinde fırtına ve kuvvetli rüzgarların etkili olacağı kaydedildi. Fırtına ve kuvvetli rüzgarların, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri ile Kastamonu, Sinop, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde Pazartesi’nden itibaren etkisini göstereceği belirtildi. Bu bölgeler de yaşayan vatandaşların, başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

DHA