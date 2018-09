SON DAKİKA: MHP’den flaş Cumhur İttifakı çıkışı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in ‘Af konusunda MHP ile aynı yerde durmuyoruz’ ve yerel seçimlerde ittifak için “Ak Parti her yerde seçimlere girecektir. AK Partinin bir yerde seçime girmemesi söz konusu değil” açıklamasını değerlendirdi. Yalçın, “Ömer Çelik’in açıklamalarını dikkate alacak olursak yerel seçimlerle ilgili ittifak görüşmelerinin sağlıklı zeminde ilerlemeyeceği anlaşılmaktadır” dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik önceki gün yaptığı açıklamada, “Biz uzun zamandır Türkiye’nin iktidar partisiyiz. Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile birlikte Türkiye’nin ilk partisiyiz. AK Parti her yerde seçimlere girecektir. Her ilçede aday çıkaracak şekilde partimiz çalışmalarını yürütüyor. Biz her seçimde olduğu gibi iddialı bir partiyiz. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. AK Parti’nin bir yerde seçime girmemesi söz konusu değil” derken, MHP'nin af önerisi konusunda da “Af konusunda aynı yerde durmadığımız ortadadır” diye konuştu. Çelik'in bu açıklamalarına MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'dan açıklama geldi.

Yazılı açıklama yapan Yalçın, şunları söyledi:

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli; 24 Haziran Seçimlerinden bir süre sonra çeşitli vesilelerle yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde de mahallî dinamiklere zarar vermeyecek bir ittifakın düşünülebileceğini belirtmiştir. Sayın Genel Başkanımızın açıklamaları üzerine Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan da olumlu değerlendirmeler gelmiş, MHP ve Ak Parti arasında yerel seçimlerde sınırlı ve makul bir ittifak zemini hazırlanması yolunda görüşmelere başlanması için fikrî mutabakat oluşmuştur.

Daha sonra Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, İstanbul'dan aday göstermeyeceklerini, bununla birlikte mevcut belediyelere yeniden talip olduklarını ifade etmiştir. MHP Lideri Sayın Bahçeli'nin bu son açıklamalarından sonra Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakının geleceği açısından iki düşündürücü hususun altını çizmiş bulunmaktadır.

Birincisi Sayın Çelik, partimizin af yasası teklifi konusunda açıkça “MHP ile aynı yerde durmadığımız ortadadır” diyerek şimdiden niyet beyanında bulunmuştur. İkincisi de yerel seçimlerle ilgili muhtemel ittifak konusunda, “Ak Parti her yerde seçimlere girecektir. AK Partinin bir yerde seçime girmemesi söz konusu değil” şeklinde ifadeler kullanmıştır.

GENEL BAŞKANIMIZ DOĞRU ANLAŞILMADI

Çelik'in beyanlarına bakıldığında; Genel Başkanımızın Cumhur İttifakı çerçevesinde yerel seçimlerle ilgili ortaya koymak istediği stratejinin algılanmadığı, doğru anlaşılmadığı ortaya çıkmaktadır. Sayın Genel Başkanımızın “İstanbul'dan aday göstermiyoruz” şeklindeki beyanının bir zafiyet olarak anlaşılması yanlıştır.

SAĞLIKLI ZEMİNDE İLERLEMEYECEK

Ak Parti Sözcüsü Çelik'in, mesele enine boyuna taraflarca teati edilmeden, masaya yatırılmadan çıkış yapması hangi akla hizmet etmektedir? Sayın Ömer Çelik'in açıklamalarını dikkate alacak olursak yerel seçimlerle ilgili ittifak görüşmelerinin sağlıklı zeminde ilerlemeyeceği anlaşılmaktadır”