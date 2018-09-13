Öğretmenler de bedelli askerlik yapabilecek

Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlıkları'nın görüşmeleri sonucu öğretmenler de yarıyıl ve yaz tatilinde bedelli askerlik yapabilecek.

Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıda, eğitim öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi açısından öğretmenlerin 21 günlük bedelli askerlik eğitimlerini sömestr veya yaz tatilinde yerine getirebilecekleri bildirildi.

Bedelli askerlik için başvuru yapan veya başvuracak durumda olan öğretmenlerin bilgilerini isteyen Milli Eğitim Bakanlığı, bu isimleri Milli Savunma Bakanlığı’na gönderecek.

Bu kapsamda öğretmenler, eğitimin öğretimin aksamaması için sömestr ve yaz tatilinde 21 günlük bedelli askerlik eğitimine alınacak. AA