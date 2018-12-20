Son dakika… Yıldırım’dan flaş istifa açıklaması

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a basın mensupları basında yer alan "İstanbul büyükşehir belediye başkanı adaylığı için yarın istifa edecek" iddiasını sordu. Yıldırım, "Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Ne yapacağımızı, neye karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız" dedi.

AKP’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı açıklanması beklenen Binali Yıldırım’ın, yarın yapılacak bütçe görüşmelerinin ardından TBMM Başkanlığı’ndan istifa edeceği ileri sürülmüştü. Köprü cezalarıyla ilgili İstanbul’a gelerek basın toplantısı düzenleyen Yıldırım’a bu iddia da soruldu.

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“YANLIŞ HABERLERE İTİBAR ETMENİZE GEREK YOK”

İstifa olayının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Yıldırım, “Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Ne yapacağımızı, neye karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Onun için yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok. Bugünlerde kehanette bulunanlar hatta fal baktıranlar bile var. Biz her zaman milletimizin hizmetinde olduk. Ömrümüzü milletimizin hayatını kolaylaştırmak için sarf ettik. Bundan sonra da aynı şekilde Rabbim nasip ederse bu hizmetleri beraber yaparız” ifadelerini kullandı.