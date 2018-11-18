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Son Dakika… Metro istasyonunda yolcu raylara düştü

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı Zeytinburnu istasyonunda, perona araç yaklaştığı sırada raylara düşen kadın, ağır yaralandı.

android-time 19:46
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Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı Zeytinburnu istasyonunda, perona araç yaklaştığı sırada raylara düşen kadın, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu istasyonda peronda bekleyen yolcular arasında bulanan bir kadın, araç perona yaklaştığı sırada düştü. Trenle peron arasında sıkışan kadın, istasyonda bulunan görevliler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Son güncelleme: android-time 20:2718.11.2018
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