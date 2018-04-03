Sosyal medyada Hilal Kaplan ve Nagehan Alçı tepkisi

Askerlere destek vermek için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da bulunduğu heyetle sınıra çağrılan iki isme sosyal medyada tepki yağdı. Tepkilerin odağındaki isimler ise Hilal Kaplan ve Nagehan Alçı...

Hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteci Hilal Kaplan ve Nagehan Alçı’nın askere destek için Cumhurbaşkanı’nın heyetine çağrılması tepkilere neden oldu.

Tepkilerin nedeni ise ikilinin daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhinde çok ağır mesajlar paylaşmasıydı.

İşte eleştirilere neden olan o mesajlar:

Alçı’nın 2010’da yaptığı bu skandal paylaşım o dönem de tepki çekmişti. Yazılarında da sık sık TSK’yı ve Mehmetçiği eleştiren Alçı’nın askerlerle aynı fotoğrafta yer alması dikkat çekti.

İşte sosyal medyada Nagehan Alçı ve Hilal Kaplan’a gelen tepkiler:

Askeri yerden yere vuran Nagehan Alçı,Hilal Kaplan'la özel fotoğraf çektiren General'ler, ya hafıza kaybına uğradı ya da kumpas davalarda onların Asker düşmanı saldırgan,tetikçi söylem ve tavırlarını tasvip ediyor.Asker ocağına vefasızlık edenlere yazıklar olsun. — Ali İhsan Gürcihan (@aigurcihan) 3 Nisan 2018

Cumhurbaşkanının Sınır Karakoluna Gitmesinden Daha Doğal Birşey Olamaz. Bence Bütün Tepkiler Nagehan Alçı ve Hilal Kaplan için. Bu ikisinin Geçmişte Söyledikleri Türk Milletinin Canını Hâlâ Acıtıyor. Cumhurbaşkanının Gereğini Yapacağını Düşünüyorum. — Fatih YILMAZ (@FthYLMZ_1903) 3 Nisan 2018

Yıllardır Ak Partiye destek verdim. Lakin şu son 3-4 senedir iyice zıvanadan çıktınız. Sanatçı dedikleriniz kim? Nagehan Alçı mı yoksa Hilal Kaplan mı? Siz bu insanları nasıl cbnın yanında tutuyorsunuz? — bstnc50 (@TayyipB96) 2 Nisan 2018

TÜRK Ordusuna hakaret ve alçakça sözler diyen Nagehan Alçı ve Hilal Kaplan’ın bu fotoğrafta olması Ihanettir..!#heyecanıyok pic.twitter.com/rRndaTeubb — DeryaKurt (@deryabelalim) 2 Nisan 2018

Vay be bunca vatansever gazeteci varken meydan Nagehan Alçı,Hilal Kaplan gibi Türk düşmanı bölücülere kalmış balık hafızalı millet de alkış tutuyor utanmadan… pic.twitter.com/ROdPfEvGsC — budulganbiri (@budulganbiri) 2 Nisan 2018