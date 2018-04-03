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Sosyal medyada Hilal Kaplan ve Nagehan Alçı tepkisi

Askerlere destek vermek için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da bulunduğu heyetle sınıra çağrılan iki isme sosyal medyada tepki yağdı. Tepkilerin odağındaki isimler ise Hilal Kaplan ve Nagehan Alçı...

android-time 10:15 3 Nisan 2018
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Sosyal medyada Hilal Kaplan ve Nagehan Alçı tepkisi
Askerlere destek vermek için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da bulunduğu heyetle sınıra çağrılan iki isme sosyal medyada tepki yağdı. Tepkilerin odağındaki isimler ise Hilal Kaplan ve Nagehan Alçı...

Hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteci Hilal Kaplan ve Nagehan Alçı’nın askere destek için Cumhurbaşkanı’nın heyetine çağrılması tepkilere neden oldu.

Tepkilerin nedeni ise ikilinin daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhinde çok ağır mesajlar paylaşmasıydı.

İşte eleştirilere neden olan o mesajlar:

 

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Alçı’nın 2010’da yaptığı bu skandal paylaşım o dönem de tepki çekmişti. Yazılarında da sık sık TSK’yı ve Mehmetçiği eleştiren Alçı’nın askerlerle aynı fotoğrafta yer alması dikkat çekti.hilal-kaplan-1 hilal-kaplan-2 hilal-kaplan-3

İşte sosyal medyada Nagehan Alçı ve Hilal Kaplan’a gelen tepkiler:

Son güncelleme: android-time 10:2803.04.2018
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