SÖZCÜ’ye sayfa tasarımı ödülü

İstanbul Gazeteciler Derneği’nin 3’üncü kez düzenlediği ‘Zirvedeki Gazeteciler’ ödülleri sahiplerini buldu. SÖZCÜ Gazetesi’nde Referandum sonuçlarının verildiği sayfa ile ‘Sayfa Tasarımı’ dalında arkadaşımız Murat Özdemir ödüle layık görüldü.

Özdemir'e ödülünü CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker sundu. Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi Engin Köklüçınar oldu. İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Mert törende, “Günümüzde gazetecilik yapmak çok zorlaştı.Her gün kapanan yayın organları, mesleğini daha sağlıklı ortamlarda ve imkanlarla yapmakta zorlanan meslektaşlarımız var. İlkeli, tarafsız ve araştırmacı bir medya, ülkenin demokratik gelişmesine doğrudan katkı yaptığı gibi; yöneticileri uyarıcı ve yol gösterici yayınlar ile kamu hayatını da önemli yönde etkilemekte. Birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma içinde olmalıyız” dedi.