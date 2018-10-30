SÖZCÜ’ye sayfa tasarımı ödülü

Özdemir'e ödülünü CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker sundu. Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi Engin Köklüçınar oldu. İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Mert törende, “Günümüzde gazetecilik yapmak çok zorlaştı.Her gün kapanan yayın organları, mesleğini daha sağlıklı ortamlarda ve imkanlarla yapmakta zorlanan meslektaşlarımız var. İlkeli, tarafsız ve araştırmacı bir medya, ülkenin demokratik gelişmesine doğrudan katkı yaptığı gibi; yöneticileri uyarıcı ve yol gösterici yayınlar ile kamu hayatını da önemli yönde etkilemekte. Birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma içinde olmalıyız” dedi.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.