Start verildi! Halk Arenası başladı

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'la 'Halk Arenası' uzun bir sürenin ardından bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen reyting rekortmeni programın ilk bölümüne Türkiye'nin en çok okunan köşe yazarı Yılmaz Özdil konuk oluyor.

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası' uzun bir sürenin ardından Eskişehir’de sevenleriyle buluşuyor. Türkiye’nin en çok okunan köşe yazarı olmasının yanı sıra, kitapları da satış rekorları kıran, yazı ve kitapları gelecek kuşaklara günümüzde yaşananları anlatan birer başyapıt değeri taşıyan, katıksız Atatürkçü ve cumhuriyet sevdalısı, yiğit gazeteci Yılmaz Özdil, programın konuğu. Özdil, yeni kitabı ‘Mustafa Kemal’i nasıl yazdığını ve içeriğinde nelerin yer aldığını açıklıyor. Halk Arenası sevenleri salonu yine hıncahınç doldurmuş durumda.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.