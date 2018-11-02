Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuçlarına göre ikramiye haftaya kaldı…

Süper Loto’da 1 Kasım tarihli haftanın çekilişi yapıldı. Süper Loto sonuçlarını kontrol etmek için internete akın etti. Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu fakat kimse numaraları doğru olarak tahmin edemeyince Süper Loto gelecek haftaya devretti.

Süper Loto sonuçları açıklandı, Süper Loto sonuçlarına göre bir devir daha geldi. Vatandaşlar bu hafta büyük ikramiyede şansını denemek için kuponlarını doldurdu ve zengin olma umuduyla Süper Loto sonuçlarını kontrol etmeye başladı. 1 Kasım Süper Loto sonuçlarına göre 1. devir gerçekleşti…

SÜPER LOTO SONUÇLARI 1 KASIM

MPİ oyunlarının en çok kazandıranın gecesi heyecan ile bekleniyordu ve şans oyunu tutkunları sonuçlara kavuştu. 576. hafta Süper Loto çekiliş ve 6 şanslı sayı şu şekilde;

Süper Loto'da kazanan numaralar belli oldu! 1, 3, 13, 20, 23, 42

SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

İKRAMİYE KAZANANLAR DİKKAT

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

SÜPER LOTO SÖYLENTİSİ HUZURUNU KAÇIRDI

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Süper Loto'da en büyük ikramiyeyi kazanan talihli ortaya çıkmazken, belediye çalışanı Ali Kayman'ın huzurunu bozdu. Sosyal medyada bir arkadaşının ikramiyenin Kayman'a çıktığını yazması üzerine herkes tebriğe koşarken, bir banka da görevlilerini Kayman'a gönderdi. 24 milyon 541 bin 46 lira 65 kuruşluk ikramiyeyi kazanan talihlinin perşembe gününden bu yana ortaya çıkmaması Burhaniye'de merakı artırdı. Şans oyunları bayiinin telefonları susmazken, müşteri sayısı da arttı. İkramiyenin belediye personeli Ali Kayman'a çıktığı yazılınca ortalık karıştı. Kayman'ın etrafı tanıdıkları ile dolarken, genç adam ikramiyenin kendisine çıkmadığını anlatamadı. Bir bankanın kendisine görevliler gönderdiğini anlatan 32 yaşındaki Ali Kayman, bir anda dostlarının arttığını söyledi. Kayman, “Bir arkadaşımız, Süper Loto'nun Burhaniye'ye çıktığı yönündeki haberlerden birinin altına paranın bana çıktığını yazmış. Telefonlarımız susmuyor. Herkes beni tebriğe geldi. Bir anda dostlarım arttı. Günlerdir ikramiyenin bana çıkmadığını anlatmaya çalışıyorum. Bunun şakası bile kötü. Mesai arkadaşlarıma bile anlatamıyorum. Sokakta yürüyemez hale geldim. Bir banka şubesi de bana memurlarını gönderdi. Ben şans oyunları oynayan bir insanım. Ancak ikramiye bana çıkmadı. Bunun bilinmesini istiyorum” dedi. Ali Kayman'ın mesai arkadaşlarından Büşra Uras da, “Kayman bizim iş arkadaşımız. Biz de duyunca çok sevindik. Ama söylenen doğru değilmiş. Bu söylenti onu rahatsız etti” dedi. 9 haftadır devreden Süper Loto'da şanslı numaralar 10, 18, 22, 26, 28, 32 olurken, ilçede çekiliş gününden bu yana büyük ikramiyenin sahibi merak ediliyor.