Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto’da ikramiye umutları haftaya kaldı…

Süper Loto'da 22 Kasım tarihli haftanın çekilişi yapıldı. Süper Loto sonuçlarını kontrol etmek için internete akın etti. Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu fakat kimse numaraları doğru olarak tahmin edemeyince Süper Loto gelecek haftaya devretti.

Süper Loto sonuçları açıklandı, Süper Loto sonuçlarına göre bir devir daha geldi. Vatandaşlar bu hafta büyük ikramiyede şansını denemek için kuponlarını doldurdu ve zengin olma umuduyla Süper Loto sonuçlarını kontrol etmeye başladı. 22 Kasım Süper Loto sonuçlarına göre 1. devir gerçekleşti…

SÜPER LOTO SONUÇLARI 22 KASIM

Süper Loto oyununda 1-54 sayı kümesinden çekilen rakamlardan 6, 5, 4, ve 3 doğru sayı tahmin etmeye çalışıyor. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenlenen çekiliş http://www.mpi.gov.tr/ adresinden canlı olarak izlenebiliyor.

SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 631 bin 786 lira 24 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 40 kişi 12 bin 692 lira 5’er kuruş, 4 bilen 2 bin 529 kişi 215 lira 30’ar kuruş, 3 bilen 55 bin 753 kişi de 16 lira 90’ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte toplam 1 milyon 994 bin 401 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 442 bin 297 lira 29 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 805 bin 819 lira 47 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 – 308 kez / 13 – 292 kez / 37 – 288 kez / 1 – 272 kez / 45 – 260 kez

17 – 252 kez / 22 – 252 kez / 33 – 252 kez / 23 – 252 kez / 4 – 248 kez

41 – 244 kez / 50 – 224 kez /43 – 244 kez / 14 – 244 kez / 19 – 244 kez

47 – 244 kez / 18 – 244 kez / 29 – 240 kez / 36 – 236 kez / 46 – 236 kez

54 – 232 kez / 31 – 232 kez /21 – 228 kez / 5 – 228 kez / 34 – 228 kez

40 – 220 kez / 26 – 220 kez / 20 – 220 kez / 15 – 220 kez / 49 – 220 kez

2 – 220 kez / 9 – 212 kez / 39 – 212 kez / 16 – 208 kez / 12 – 216 kez

51 – 216 kez / 10 – 216 kez / 32 – 208 kez / 6 – 200 kez / 24 – 200 kez

48 – 200 kez / 30 – 200 kez / 25 – 196 kez / 38 – 196 kez / 53 – 192 kez

44 – 192 kez / 3 – 192 kez / 8 – 192 kez / 7 – 192 kez / 11 – 192 kez