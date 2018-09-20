Süper Loto çıldırdı, 5.kez devretti! İşte Süper Loto sonucu…

Süper Loto oyununda bugün beşinci devir gerçekleşti, talihli bu hafta da çıkmadı. Süper Loto sonucu MPİ tarafından açıklandı. Milli Piyango bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 8 milyon 889 bin TL belirledi. İşte çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenlenen çekilişin sonuçları…
20 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU
Milli Piyango İdaresi 20 Eylül Perşembe çekiliş sonuçlarını açıkladı:
13, 17, 35, 36, 41, 46
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI:
İKRAMİYE KAZANANLAR DİKKAT!
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.