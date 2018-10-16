Suudi Başkonsolosluğu’nda Cemal Kaşıkçı araması

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan araştırma ekibi, 13 gün sonra binaya girdi ve 9 saatlik çalışmalarını sabaha karşı sonlandırdı. Tüm dünyanın gözü ise arama sonuçlarından gelecek haberlere döndü. İşte dünden bugüne yaşananlar...

Levent'teki başkonsolosluk önüne dün erken saatlerde gelen polis ekipleri, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin gelişi öncesi, binaya çıkan yollara emniyet şeridi çekti. Bina içi ve dışında her yerin didik didik edildiği arama çalışmaları boyunca gazetecilerle herhangi bir bilgi paylaşılmazken, araştırma faaliyetleri 9 saatin ardından sonlandı.

Ortak çalışma grubunda yer alan Türk ve Suudi yetkililer, konsolosluktan ayrı ayrı çıktı. Heyetler bölgeden ayrılırken de hiçbir açıklama yapılmadı.

Polis ekiplerinin ardından yetkililerin de ayrılmasıyla binada inceleme için gelen çalışma gruplarından kimse kalmadı.

İNCELEME HEYETİNDE KİMLER VARDI?

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen Başsavcıvekili Hasan Yılmaz ve bir cumhuriyet savcısı bulunurken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel de ekipte yer aldı. Öte yandan Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğüne bağlı ekip de bir sivil polis aracıyla konsolosluğa geldi. İncelemelere katılmak için konsolosluk binasına giren ekip, Melo isimli polis köpeğiyle bahçede arama yaptı.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda incelemeler sona erdi

Cemal Kaşıkçı ile ilgili araştırma yapmak için Suudi Arabistan Konsolosluğuna gelen olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarını 04.25 sularında tamamladı. 19.15 sıralarında gelen ekipler 9 saat konsoloslukta inceleme yaptı. Konsolosluk içinde araştırma yapan polisler, her tarafı didik didik aradı. Konsolosluk binasının yanı sıra bahçe, ve çatı katı da titizlikle arandı. Suudi Arabistan Konsolosluğunda çalışmalarını tamamlayan ekipler 9 saat sonra buradan ayrıldı.

ÇEKİÇ VE BALYOZ SESLERİ

Olay yeri inceleme ekipleri bina içerisinde, binanın çatısında ve konsolosluğun bahçesinde arama ve incelemeler yaptı. Ekiplerin arama inceleme çalışmaları sırasında ara ara içeriden çekiç ve balyoz sesleri duyuldu.

LUMİNOL IŞIKLA ARAMA

Olay yeri inceleme ekiplerinin ayrıca “Luminol” diye adlandırılan özel ışıkla bina içerisinde DNA örneği aramaları yapmaları da görüntülendi.

BAHÇEDE KÖPEKLİ ARAMA

Arama ve incelemeler kapsamında “Melo” isimli polis köpeği konsolosluğun bahçesinde dolaştırıldı. Köpeğin bahçede gezdirilmesi kameralar tarafından kaydedildi.

Ayrıca Beşiktaş Belediyesi’ne ait iki çöp toplama aracı da konsolosluğa girdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından çöp toplama araçları da konsolosluktan polis eskortunda ayrıldı.

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AİLEDEN ULUSLARARASI SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Cemal Kaşıkçı’nın ailesi, öldürüldüğüne ilişkin iddiaların araştırılması için bağımsız ve tarafsız bir uluslararası komisyonun kurulması çağrısı yaptı.

Washington Post’ta yer alan açıklamada, “İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolduğundan bu yana iki haftadır irtibat kuramadığımız babamızın (Kaşıkçı) akıbeti hakkındaki çelişkili haberleri üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz.” ifadesine yer verildi.

Ailenin, travmaya uğradığı ve bu acılı dönemde bir arada bulunmanın hasreti içinde olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Babamızın (Kaşıkçı) bize aşıladığı güçlü ahlaki ve hukuki sorumluluk, bizi onun ölümünün araştırılması için bağımsız ve tarafsız bir uluslararası komisyonun kurulması çağrısı yapmayı zorunlu kılıyor. Bu zorlu zamanlarda bizim mahremiyetimize saygı duyan herkese minnettarız.”

NE OLMUŞTU?



Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı’dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı’nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul’a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Kaşıkçı’nın başkonsolosluğa girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma grubu kurulmuş, çalışma grubu öğle saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ilk toplantısını yapmıştı.